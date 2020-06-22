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Son dakika!... Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü

ANKARA'nın Beypazarı İlçesinde eğitim uçağı Hürkuş düştü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans gönderildi...

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ANKARA'nın Beypazarı İlçesi Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkiinde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans gönderildi. Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi. 

Düşen Hürkuş'un pilotlarından birisinin paraşütüyle atlaması kameralara böyle yansıdı. Köylüler ve arama kurtarma ekipleri pilotu bu halde buldu...

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