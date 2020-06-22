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Antalya'da çelik kasa hırsızı 1'i kadın 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir eve girip içerisinde 100 bin TL ve dahası bulunan çelik kasayı çalan 1'i kadın 4 kişi, polisin başarılı çalışmasıyla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, cezaevinin yolunu tuttu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5060 sokak üzerinde bulunan evden kapının göbeğini kırarak çelik kasa çalan 4 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı 1 kadın ve 3 erkek şahsın gerçekleştirdiğini, olay yerine otomobille gelen şüphelilerin Y. G, L. G, K. G ve M. G olduklarını belirledi.

Aramada tornavidalar bulundu

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tornavida ile 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli M. G hakkında 6136 SKM suçundan ayrıca adli işlem yapıldı.

Kasa içerisinde 100 bin TL para, 2 çek ve dahası

Kasa içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunduğu bildirildi.
Polis tarafından yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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