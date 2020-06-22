Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeli haberi böyle duyurdu
Survivor'a iki kez damga vuran isim Merve Aydın, sevenlerine müjdeli haberi verdi, hamile olduğunu duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da iki defa yarışan ve her defasında finale kamlayı başaran Merve Aydın, 2 yıl önce Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Aydın, bebek müjdesi verdi.
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Eski milli atlet Aydın, sosyal medya hesabı Instagram'dan elinde ultrason fotoğrafıyla eşine sarıldığı anda çekilen fotoğrafını paylaşan Aydın, altına şu notu düştü:
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''Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. cÇok zorlu bir süreç geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz.''
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''Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsemde o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum.''
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