Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeli haberi böyle duyurdu

Acun Ilıcalı'nın en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da iki defa yarışan ve her defasında finale kamlayı başaran Merve Aydın, 2 yıl önce Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Aydın, bebek müjdesi verdi.