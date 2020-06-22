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Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar

Barolarla ilgili yapılması planlanan yeni yasaya karşı 'savunma yürüyüşü' başlatan baro başkanları Ankara girişinde polis tarafından durduruldu. Kente girişlerine izin verilmeyen baro başkanları oturma eylemi başlattı.

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Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, sabah TBB Başkanı Feyzioğlu ile birlikte Anıtkabir'e giden 15 baro başkanının da yapılanları protesto etmek ve birlikte mücadele etmek için eyleme katıldıklarını söyledi.

Polis barikatına takıldılar

Baroların seçim sistemini ve yapısını değiştirecek düzenlemeye tepki vermek amacıyla bulundukları illerden Ankara’ya 'savunma yürüyüşü' başlatan baro başkanları, yürüyüşün dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı. 

Kente yürüyerek girmek Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında bulunduğu 56 baro başkanı, Eskişehir Yolu üzerinde polis tarafından engellendi.

'Provakasyona gelmeyin' tartışması

Polis ile baro başkanları arasında yaşanan tartışmada polis amirinin, polislere yönelik “Provakasyona gelmeyin” demesi üzerine avukatlar tepki gösterdi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Böyle bir durumda kaldığımız için üzgünüz” dedi.

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