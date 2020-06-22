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Yunan vekil: Türkiye karşısında korkak bir hükümetimiz var

YUNANİSTAN'da Syrıza milletvekili Nikos Filis, hükümeti Doğu Akdeniz'deki dış politikası konusunda eleştirdi. Yunan vekil, 'Türkiye'nin önemli bir bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde korkak bir hükümetimiz var' dedi.

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SYRIZA Milletvekili Nikos Filis, Yunan hükümetini eleştirdi. Kontranews'e konuşan Yunan vekil Filis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümete yüklendi. 

"Türkiye karşısında korkak bir hükümetimiz var"

Hükümetin dış politikasına tepki gösteren Yunan vekil, "Türkiye'nin Suriye, Libya ve Güney Kıbrıs EEZ'de (Münhasır Ekonomik Bölge) önemli bir bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde ABD'nin planlarına bağlı korkak bir hükümetimiz var" açıklamasında bulundu.

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