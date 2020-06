Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli, "İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir. Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir.

''Fransa, Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta''

Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.

''Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir''

Türkiye bölücü terörden on yıllardır muzdariptir. Aziz milletimiz bu kanlı musibetin ağır sonuçlarına direkt muhataptır. Komşu ülkelere hâkimiyet kuran istikrarsızlık ve iradesizlikten dolayı Türkiye çok yönlü tehdit kıskacına maruzdur. Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP’in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir.

''Pençe-Kartal operasyonu terör örgütlerine ve kanlı taşeronlara en sert mesajdır''

14 Haziran’ı 15 Haziran’a bağlayan gece yarısı Türkiye’nin milli güç unsurlarıyla başlattığı Pençe-Kartal operasyonu terör örgütlerine ve kanlı taşeronlara en sert mesajdır. Bu mesaj sonraki günlerde de Pençe-Kaplan operasyonuyla karadan devam etmiş, teröristlerin saklandıkları in, sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir edilmiştir. ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun Pençe operasyonlarımızın durdurulması çağrısında bulunması boşuna ve bulanık bir gayrettir.

''Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur''

İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır. Kamışlı’da tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır.

''Kerkük’te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavraları asılmıştır''

PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde şehre inmiştir. Kerkük’te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavraları asılmıştır. Bu gelişmeler Türkiye’ye meşru müdahale ve kıran kırana mücadele hakkı vermektedir. Suriye ve Irak’ı parçalamayı hesap edenler cüret ve küstahlıklarının bedelini mutlaka ödemek durumunda kalacaklardır. Fransa’nın son günlerde şımarması, şuur kaybına uğraması, Libya’dan Suriye’ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir.

''Fransa dürüst ve samimi değildir''

Bu ülkenin Akdeniz’de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan bir fırkateyninin Türk savaş gemileri tarafından taciz edildiğini iddia ve isnat etmesi Libya ve Suriye’deki karanlık ilişkilerini maskeleme arayışından başka bir anlama gelmeyecektir. Fransa dürüst ve samimi değildir. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de meşgul edip markaja almaya teşebbüs eden bu ülkenin sınırlarımızın dibinde fitne imaline girişmesi namertliktir, dostluğunun yalan, müttefikliğinin ise riyakârlık olduğunu belgelemiştir. Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve işbirliğine açık tavrını inkar edip gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir. Bunlar oluyorken, Mısır Cumhurbaşkanı’nın “Libya’daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir” beyanatı siyasi çözüm arayışlarını riske atmaktadır.

''Bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak''

Temennimiz Sisi’nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte, provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır. Böyle olduğu takdirde bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak, hariçten gazel okuyan fırsatçı odaklar dışlanıp kaybedeceklerdir. Birleşik Arap Emirlikleriyle Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye’nin vakarını yanlışa yormaları; darbeci, korsan ve terörist Hafter’in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaklı bir tutum sayılamayacaktır.

''Türkiye tarihsel haklarını çiğnetmeyecektir''

Türkiye Libya’daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanıktır. 27 Kasım 2019’da iki ülke arasında imzalanan muhtıralar geçerlidir. Emperyalizmin piyonları, esaret ve icazet altındaki yönetimler akıntıya karşı kürek çekmekten vazgeçmelidir. Türkiye tarihsel haklarını çiğnetmeyecektir. Türk milleti bekasına toz kondurmayacak, leke sürdürmeyecektir.

''Türk milleti milli şeref ve bağımsızlığını her düzeyde kahramanca savunacaktır''

Komşu ülkelerle dostane, düzeyli, karşılıklı çıkarlara hürmet ve riayet eden ilişkilerin kurulması, bununla birlikte tahkim ve temin edilmesi yürekten dileğimizdir. Bedeli kanda olsa, canda olsa milli varlığımız, tarihi vakarımız, her türlü mülahazanın üstünde olan güvenliğimiz ve jeopolitik gücümüz tartışmaya açılamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi devletin her tasarrufunun, hükümetin alacağı her kararın, atacağı her adımın cesaretle, inanmışlıkla, Cumhur İttifakı’nın kutlu iradesiyle arkasındadır. Türk milleti milli şeref ve bağımsızlığını her düzeyde kahramanca savunacaktır. Türkiye her ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı davranırken, aynı tutarlılığı muhataplarından beklemesi de en doğal hakkıdır.