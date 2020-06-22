Bursa lise taban puanları güncel lise yüzdelik dilimleri tablosu 2020

MEB tarafından yapılan LGS sınavı 21 Haziran'da tamamlandı. 2020 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Bursa lise taban puanları ve 2020 yüzdelik dilim puanları kaç oldu? MEB 2020-2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilim puan tablosunu erişime açtı mı?

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BURSA lise taban puanları 2020 kaç oldu ve Isparta yüzdelik dilim puanları binlerce öğrencinin gündeminde. LGS sınavı MEB tarafından 21 Haziran'da 2 oturum şeklinde yapıldı. LSG sınavının soru cevapları erişime açıldı, sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak. MEB LGS 2020 lise tercih kılavuzunu henüz yayımlanmadı.Peki Bursa lise taban puanları 2020 LGS tercih kılavuzuna göre ne olacak, 2020-2021 liselerin yüzdelik dilim puanları tablosu erişime açıldı mı?

Peki Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Edirne, Konya, Kayseri ve diğer illerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri kaç oldu?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz 2020 puanları açıklanmadı. Aşağıdaki link üzerinden geçmiş dönem puanlarına ulaşabilirsiniz.

LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK: Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.