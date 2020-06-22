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TFF Başkanı açıkladı: BeIN Sports sözleşmesini uzatmak istiyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ödeme krizi yaşayan yayıncı kuruluşun kalan 588 milyon lirayı her hafta maçlar oynandıktan sonra ödeyeceğini ve 2 yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak istediğini belirtti.

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Süper Lig'in maçlarını yayınlayan BeIN Sports, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından kulüplere ödeme yapmamış ve Kulüpler Birliği Vakfı da bu duruma tepki göstermişti.

Yaşanan gelişmeler üzerinden yayıncı kuruluşun yayın ihalesinden çekilmek istediği iddiaları medyada yer alırken, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e sorduğunu ve aldığı yanıtı yazdı.

"Ne gitmesi..."

"Ne gitmesi... Bırakın gitmeyi, geçen hafta BeIN’in CEO’su yönetim kurulumuzun önünde bize aynen şöyle dedi: ‘Sayın yönetim kurulu, biliyorsunuz 2 yıl sonra bizim sözleşmemiz bitiyor. Ancak biz 2 yıldan sonrası için de uzatmak istiyoruz’ Bunu söyleyen şirket gider mi? Tam tersine, sözleşmeyi uzatmak istiyorlar."

Yayıncı kuruluşun Süper Lig kulüplerine 588 milyon liralık bir ödeme yükümlülüğüolduğunu dile getiren Özdemir, "Geçen cuma bir ödeme oldu. Salı günü yine ödeme olacak. Her hafta maçlar oynandıktan sonra ödeme yapacaklar. 8 haftada tamamlanacak. Yani bir borç ödememe durumu kesinlikle söz konusu değildir"değerlendirmesinde bulundu.

"Bu söylentiler nereden çıkıyor?"

TFF Başkanı Özdemir, 'Bu söylentiler nereden çıkıyor?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Onu çıkaranlara sormak lazım. Ben gerçekleri açıklıyorum. TFF üzerine düşen sorumluluğu tarafsızca yerine getiriyor. Ligler tamamlanacak. Bu tür dedikodularla liglere gölge düşürmek isteyenler varsa boşuna.

Bakan Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun ödeme yapacağını açıklamıştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile Süper Lig kulüpleri arasında yaşanan ödeme krizine dair açıklamalarda bulunarak sorunun çözüldüğünü belirtmişti.

Ödemeler konusunda yayıncı kuruluşla görüştüklerini kaydeden Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Yayıncı kuruluş, kulüplere ödenmek üzere federasyona 103 milyon lira ödeme yapacak. Periyodik olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon eşit olarak parayı dağıtacak" demişti. 

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