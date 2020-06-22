Bakan Albayrak'tan korona günlerinde ekonomi açıklaması: Zoru başardık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Şimdi önümüzde kolay olanı var"

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!