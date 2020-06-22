Bakan Albayrak'tan korona günlerinde ekonomi açıklaması: Zoru başardık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık" ifadelerini kullandı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"Şimdi önümüzde kolay olanı var"
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!
Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz! pic.twitter.com/BGLwRX0ksj— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 22, 2020
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