BIST 115.298
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 386,28
HABER /  GÜNCEL
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

İlkokul 1.sınıf ne zaman açılacak 2020 eğitim takvimi

Okulların 2020-2021 eğitim öğretim yılınan 7 Eylül gibi başlaması planlanıyor. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, uyum haftası ne zaman olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler...

Abone ol

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin  gündeminde. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar 13 Mart'tan beri kapalı. 31 Ağustos'ta devlet okullarında, 15 Ağustos'ta ise özel okullarda telafi eğitimi başlayacak. Peki 2020-2021 eğitim takvimine göre bu sene okullar ne zaman açılacak, bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak,  66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler...

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU: Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir. 
* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler. 
* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir. 
* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir. 
Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan korona günlerinde ekonomi açıklaması: Zoru başardık
Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır
Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar
Kayseri'de korkunç olay! Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü
Son dakika!... Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü
Erdoğan'dan Bursa'daki sel mağdurlarına taziye telefonu
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili flaş çıkış
CHP'li İnce'den tepki: Baro başkanlarına yapılan zulümdür
Abdulhamit Gül'den baro başkanlarının yürüyüşüne ilk yorum
Udumbara çiçeği nedir nerede yetişir efsanesi çok başkaymış!
Bilim kurulu Üyeleri'nden çarpıcı istatistik! Virüsü en çok onlar taşıyor
İstanbul LGS taban puanları nitelikli okullar 2020 yüzdelik dilimleri
Yorumlar