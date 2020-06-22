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Kayseri'de yok böyle kaza! 2 çocuk ağır yaralandı 4 kişi de yaralandı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de çöp kutusuna çarpıp sürüklenen araçta 6 kişilik aile vardı... O aileden Berra Ç. ve Ramazan Ç., meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Erciyes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ersel Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 JJ 289 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerına çarparak devrildi.

12 ve 9 yaşlarındaki çocukların durumu kritik

Sürüklenen araç metrelerce ileride durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Şükrü Ç. (8), Berra Ç. (9), Ramazan Ç. (12), Kezban Nur Ç. ve Fatma Ç., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Berra Ç. ile Ramazan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasıyla araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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