Bomba gibi düştü ! Onur Tuna sunucu Yağmur Karabal ile tatildeler
Mucize Doktor dizisinde başarılı performansıyla göz dolduran Onur Tuna'nın tatile sunucu Yağmur Karabal ile gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
FOX TV'nin başarılı yapımı Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren ünlü oyuncu Onur Tuna, yeni sezon öncesi tatile çıktı. Temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile giden oyuncunun yalnız olmadığı öğrenildi.
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Dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu Onur Tuna'ya çıktığı tatilde güzel sunucu Yağmur Karabal'ın da eşlik ettiği ortaya çıktı.
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Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre birbirinin objektiflerine poz veren ikiliyi aynı anda Kalkan Kaputaş Plajı’ndan yaptıkları paylaşımlar kendilerini ele verdi.
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Kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu önümüzdeki ay sonu “Mucize Doktor”un çekimleri için kamera karşısına geçecek.
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