CHP'li İnce'den tepki: Baro başkanlarına yapılan zulümdür
Baro başkanlarının 'Savunma Yürüyüşü'ne izin verilmemesiyle ilgili açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, "Baro başkanlarına yapılan zulümdür" ifadelerini kullandı.Abone ol
Avukatlık Kanunu ve baro seçim sisteminde değişiklik yapılmak istenmesine karşı yürüyen baro başkanlarının Ankara'ya girişlerine izin verilmedi.
Yürüyüşün "Valilik izni yok" gerekçesiyle engellenmesi sonrası oturma eylemi başlatan barolara İnce'den destek geldi.
"Utanç vericidir"
CHP'li İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara’ya hukuk için yürüyen Baro Başkanları, avukatlar alınmıyor. Avukatlara, baro başkanlarına yapılan zulümdür. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir.
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