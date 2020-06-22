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Türk devi şirket Danimarkalılara satıldı

Türk web hosting şirketi Natro'nun hisselerinin tamamı Danimarka merkezli team.blue`ya satıldı.

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Avrupa'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue ile satış için anlaşma imzalandı.

Yüzde 100'ü satıldı

Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim Kotan işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun yüzde 100 hisselerinin team.blue tarafından alındığını belirtti.

Yabancı yatırımcının ilgisi

İşlemin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi ise açıklamada yer almadı. Kotan, "Salgın sonrasında da yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, Natro'nun team.blue'ya satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 5 farklı proje de bunun en büyük kanıtı" dedi.

Natro'nun 120 binden fazla müşterisi var

Genel merkezi Belçika'da yer alan team.blue Avrupa'da toplam 10 farklı ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye web hosting sektörü şirketlerinden Natro'nun ise 120.000'den fazla aktif müşterisi bulunuyor.

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