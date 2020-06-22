BIST 115.298
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 386,28
HABER /  YEREL
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Konya'da vatandaşın etinden tırnağından arttırdığı otomobillere göz diktiler

İhlas Haber Ajansı

KONYA’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, daha doğrusu vicdansızlar tarafından kundaklanan 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobili kundaklanan vatandaşlardan biri '15 gün önce 3 araba daha yakmışlar, çözülmesini istiyoruz' dedi.

Abone ol

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mahallesi Gökçeşme Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler apartmanların yanında bulunan araçları ateşe verdi. Benzin dökülerek yakıldığı tahmin edilen araçların yandığını gören vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araçların yanma anı ise apartmanda yaşayanlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"15 gün önce 3 araba daha yakmışlar"

Kundaklamada aracı zarar gören Sezai Evregen, “Olay, gece 03.30 sıralarında gerçekleşti. Yatıyorduk, sese uyandık. Komşular zile bastılar, gürültü patırtı oldu. Onun üzerine uyandık, geldiğimizde arabalar yanıyordu. 4 araba var, arabalardan birini götürdüler. Biz de söndürmeye çalıştık o esnada, zaten itfaiye yakın olduğu için hemen geldi söndürdü. Herhangi bir kimseyle husumetimiz sıkıntımız yok ama yaklaşık 15 gün önce burada 3 araba daha yakmışlar. Ne olduğu belirsiz şu anda herhangi bir şey yok yani. Çözülmesini istiyoruz, inşallah polisler en yakın zamanda bu işi çözer” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Safiye Soyman reklam gelirini işe yatırdı Bodrum'da otel kapattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan korona günlerinde ekonomi açıklaması: Zoru başardık
Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır
Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar
Kayseri'de korkunç olay! Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü
Son dakika!... Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü
Erdoğan'dan Bursa'daki sel mağdurlarına taziye telefonu
ÖNCEKİ HABERLER
Türk devi şirket Danimarkalılara satıldı
Caner Erkin'den Fenerbahçe hamlesi
İlkokul 1.sınıf ne zaman açılacak 2020 eğitim takvimi
Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili flaş çıkış
CHP'li İnce'den tepki: Baro başkanlarına yapılan zulümdür
Mersin LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Yorumlar