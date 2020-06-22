Caner Erkin'den Fenerbahçe hamlesi

Caner Erkin, daha önce Beşiktaş'a transferinde kendisine sert tepki gösteren taraftar hesaplarını engellemişti. Erkin'in sosyal medya hesabından engellediği Fenerbahçe hesaplarının blokelerini kaldırdı.

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Fenerbahçe'den Inter'e gittikten sonra, İtalyan kulübünde aradığı şansı bulamayıp Beşiktaş’la 2016 yılında tanışan Caner Erkin, 4 yıldır başarıyla taşıdığı Siyah- Beyazlı formayla ayrılığa yaklaşıyor.

Pandemi sürecinde liglerin tekrar başlamasının ardından ilk 11’deki yerini takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz’a kaptıran Caner, geçen haftaki Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil olmuştu.

Yol ayrımına gelindi

4 sezonda 118 maça çıkıp 5 gol ve 26 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor. Kulübün yeni maaş planlaması çerçevesinde belirlediği limite uymadığı belirtilen tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılacak.

İndirime yanaşmıyor

Siyah beyazlılardan bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan başarılı oyuncunun, yüzde 50’ye yakın indirime olumlu bakmaması sebebiyle şimdiden yeni takım arayışına başladığı bildirildi.

Engeli kaldırdı

Bir süreden bu yana sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Caner Erkin ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Caner Erkin, daha önce Beşiktaş'a transferinde kendisine sert tepki gösteren taraftar hesaplarını engellemişti. Erkin'in sosyal medya hesabından engellediği Fenerbahçe hesaplarının blokelerini kaldırdı. Bu durum, Caner'in Fenerbahçe'ye dönüş için sinyal verdiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.