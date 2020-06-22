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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ila anlaştı Caner Erkin'e yol göründü

Beşiktaş, Aytemiz Alanyapor ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Fabrice N'Sakala ila anlaşmaya vardı. Bu transferin ardından Caner Erkin'in Beşiktaş'ta kalması zora girdi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile her konuda anlaştı.

3 yıllık imza
Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.

Kariyerine Fransa'da başladı
Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor. Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı.

Daha önce birlikte çalıştılar
Sergen Yalçın, Alanyaspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde N'Sakala ile birlikte çalışmıştı.

Caner gözden çıkarıldı
Yeni sezonda sol bek bölgesine N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz ile devam edecek olan Beşiktaş'ta Caner Erkin gözden çıkarıldı. Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olasılığı yükseldi.

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