AKOM’dan İstanbul’a şiddetli sağanak yağış uyarısı saat verildi

AKOM İstanbul için yarın saat 10.00'da şiddetli sağanak yağış uyarısı geçerken, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi.

Yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor.

15-30 dakika etkili olması bekleniyor

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.