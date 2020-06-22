Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ile babasını öldürdü

ŞANLIURFA Siverek ilçesinde Halim Ç. isimli şahıs, dini nikahlı olduğu kadının baba evinde çıkan tartışma üzerine av tüfeği ile adeta kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Ayşenur Arslan ile babası ölürken 1 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Halim Ç, dini nikahla birlikte yaşadığı ve tartıştıkları için Bürüncek Mahallesi'ndeki baba evine dönen Aynur Arslan ile görüşmek için yanına gitti.

Av tüfeğiyle mermilerin hedefi yaptı

Halim Ç. bir süre sonra Arslan ve aile bireyleriyle tartışmaya başladı. Halim Ç'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Aynur Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı baba da öldü 1 kişi ise yaralı

Yaralanan Arslan'ın babası Hacı Arslan (60) ve yakını Fatih Altuntaş ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hacı Arslan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.