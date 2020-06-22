Isparta'da maskesiz olduğu ceza yazılmak istenen genç: Soyadımı bilmiyorum

Isparta'a sokakta maskesiz yakalanan genç ile polis arasında geçen diyalog şaşırttı.. Koronavirüs önlemleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı birçok şehirde uygulamaya konuldu. Polis ekiplerinin sokaklardaki denetimi sırasında bazı vatandaşın bahanesi ise şoke etti. Öte yandan bir genç, maskesiz olduğu nedeniyle ceza ceza yazmak isteyen polise soyadımı bilmiyorum dedi.