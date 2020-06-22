Isparta'da maskesiz olduğu ceza yazılmak istenen genç: Soyadımı bilmiyorum
ISPARTA'da maskesiz yakalandığı için polis tarafından ceza kesilmek istenen genç, soyadını soran memurlara öyle bir şey söyledi ki duyan şaştı kaldı..
Isparta'a sokakta maskesiz yakalanan genç ile polis arasında geçen diyalog şaşırttı.. Koronavirüs önlemleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı birçok şehirde uygulamaya konuldu. Polis ekiplerinin sokaklardaki denetimi sırasında bazı vatandaşın bahanesi ise şoke etti. Öte yandan bir genç, maskesiz olduğu nedeniyle ceza ceza yazmak isteyen polise soyadımı bilmiyorum dedi.
Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından kentte polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
11.00-13.00 saatleri arasında Mimar Sinan Caddesi yolu üzerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 10 kişiye 900'er TL para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında maskesiz bir genci durduran ekipler, cezai işlem uygulamak için nüfus cüzdanını istedi. Nüfus cüzdanının olmadığını belirten gence TC numarası, adı ve soyadı soruldu.