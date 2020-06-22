DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı

Koronavirüs vaka sayısında rekor bir artış yaşandığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının etkilerinin on yıllar boyunca hissedilebileceğini söyledi.

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Ghebreyesus, salgının ivme kazandığını ve etkisinin on yıllar boyunca hissedileceğini belirtti.

"Ekonomik, sosyal ve siyasi kriz var"

Dubai tarafından düzenlenen çevrimiçi sağlık forumunda konuşan Ghebreyesus, “Salgın hâlâ ivme kazanıyor. Salgının bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz; bu aynı zamanda bir ekonomik kriz, sosyal kriz ve pek çok ülkede siyasi bir kriz. Etkileri gelecek on yıllar boyunca hissedilecek” ifadelerini kullandı.

Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz.

"Bölünmüş bir dünyayla bu salgını yenemeyiz"

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin virüs değil ‘küresel dayanışma ve liderlik eksikliği’ olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, “Bölünmüş bir dünyayla bu salgını yenemeyiz. Salgının siyasallaşması onu şiddetlendirdi. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” dedi.