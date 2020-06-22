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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Trabzon'da iki motosiklet çarpıştı kazada sürücü Ömer Özen (24) hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

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TRABZON'da motosikletlerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesi Köseli Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ömer Özen (24) hayatını kaybetti, yaralanan Kenan Çakmak (30) ise Çaykara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Özen'in savcılık sınavlarına girdiği ve atama beklediği öğrenildi.

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