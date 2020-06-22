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Benzin ve motorine çifte zam geldi! Zam sonrası ne kadar olacak?

Son dakika gelişmesine göre; bu gece yarısından itibaren benzinde 24, motorinde 23 kuruş zam geldi.

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Akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 24, motorinde 23 kuruş fiyat artışı yaşanacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin şu anda ne kadar?
Benzin İstanbul'da 6.11 TL, Ankara ve İzmir'de 6.18'den satılıyor. Motorin ise İstanbul'da 5.63, Ankara ve İzmirde ise 5.71 liradan veriliyor. 

Zam sonrası ne kadar olacak?
Zam sonrası benzinin litre fiyatı Ankara'da 6 lira 48 kuruşa, İstanbul'da 6 lira 34 kuruşa çıkacak. Motorinin litresi ise Ankara'da 5 lira 95 kuruştan, İstanbul'da 5 lira 91 kuruşa satılacak.

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