BIST 115.190
DOLAR 6,84
EURO 7,71
ALTIN 386,48
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı

Trabzonspor'u Aytemiz Alanyaspor karşısında 6. dakikada öne geçiren genç futbolcu Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de üst üste iki maçta gol atmayı başardı.

Abone ol

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atmış oldu.

Ömür, geçen hafta oynanan ve 3-1 kazanılan Göztepe maçında bordo mavililerin son golünü atmıştı.

ALANYA DEPLASMANINI YİNE BOŞ GEÇMEDİ
20 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'deki ilk deplasman golünü Aytemiz Alanyaspor'a atmıştı. Ömür, 2017-2018 sezonunda bordo-mavili takımın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta takımı adına bir gol kaydetmişti.

14 MAÇTA 3 GOL ATTI
Öte yandan bu sezon 14. maçına çıkan Abdülkadir Ömür, 3 gol ve 2 asist ile oynuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alanyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Libya'da Hafter'in toplu mezarları ortaya çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona testi pozitif çıktı
Miçotakis: Rusya gibi Türkiye'ye de yaptırım tartışılsın
Düğün mevsimi geliyor koronavirüse dikkat!
ÖNCEKİ HABERLER
Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası
Giresun'da bir kişi eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de araçların üzerine doludan korunmaları için halı örtüldü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Ankaragücü Başakşehir maçı için itirazda bulunacak
Ankara lise taban puanları 2020 MEB nitelikli lise puanları
Yorumlar