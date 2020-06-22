Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona testi pozitif çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktıAbone ol
Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır...— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 22, 2020
En kısa zamanda haberleşmek üzere...