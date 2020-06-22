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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı

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Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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