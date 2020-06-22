Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona testi pozitif çıktı

Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır...

En kısa zamanda haberleşmek üzere...