Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (22 Haziran)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4974'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 188.897'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 162 bine yaklaştı

Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde, iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının üstünde olması sevindirdi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1293 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız'' ifadelerini kullandı.

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020

41 bin 413 test

Son 24 saatlik verilere göre; 41 bin 413 test yapıldı ve 1212 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 24 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 974'e, toplam vaka sayısı ise 188 bin 897'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ;