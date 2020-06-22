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Miçotakis: Rusya gibi Türkiye'ye de yaptırım tartışılsın

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, AB’nin Moskova gibi Ankara’ya yönelik yaptırımların da tartışılması gerektiğini dile getirdi.

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Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan sorunlar nedeniyle AB’nin Moskova ile olduğu gibi Ankara’ya yönelik yaptırımları da tartışması gerektiğini ifade etti.

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AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları tartışırken Türkiye'ye yönelik yaptırımları tartışmamasını paradoks olarak niteleyen Miçotakis, şöyle konuştu:

“Ukrayna’dan dolayı Rusya’ya yönelik yaptırımları tartışmak ve Avrupa Birliği’nin üyesi olan Yunanistan ile Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlalini tartışmamak paradoksal.”

Yunan Başbakan, bu konunun AB üyesi ülkelerin liderlerini gelecek temmuzda Brüksel'de bir araya getirecek zirvede görüşülmesi çağrısında bulundu.

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