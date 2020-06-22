Türkiye'den Avusturya Başbakanı Kurz'un sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un sığınmacılar konusundaki açıklamalarına yönelik, "Sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve hatta sınıra duvar örmeyi öneren bu ülke, AB’nin ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı davranmaktadır" ifadesini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bir Yunan gazetesine verdiği mülakatla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü’nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve hatta sınıra duvar örmeyi öneren bu ülke, AB’nin ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı davranmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerin ve Avusturyalıların da görev aldığı Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (FRONTEX), 'söz konusu anlaşmaları ve AB hukukunu uygulamak, sınırlarına gelen sığınmacılara koruma sağlamak, onları geri itmemek ve insanlık dışı muamele yapmamak zorunda olduğuna' dikkati çeken Aksoy, "Aslında Avusturya’nın sığınmacılara bakışı, sınırımızda onlara yaptığı insanlık dışı muameleleri hafızalara kazınan Yunanistan’ın tutumundan hiç de farklı değildir" ifadesini kullandı.

Aksoy açıklamasında "Avusturya Şansölyesi’ne Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’in 19 Haziran 2020 tarihli açıklamasını dikkatlice okumasını tavsiye ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Aksoy, Mijatovic'in söz konusu açıklamasında, "İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür" ifadesini kullandığını anımsattı.