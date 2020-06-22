BIST 115.190
DOLAR 6,84
EURO 7,71
ALTIN 387,28
CANLI YAYIN
Galatasaray'a operasyon yapıldı mı? Kırmızı Çizgi başladı. Mehmet Ayan, Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'tan bomba açıklamalar Canlı yayını izle.
HABER /  POLİTİKA
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Türkiye'den Avusturya Başbakanı Kurz'un sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına tepki

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un sığınmacılar konusundaki açıklamalarına yönelik, "Sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve hatta sınıra duvar örmeyi öneren bu ülke, AB’nin ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı davranmaktadır" ifadesini kullandı. 

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bir Yunan gazetesine verdiği mülakatla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü’nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve hatta sınıra duvar örmeyi öneren bu ülke, AB’nin ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı davranmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerin ve Avusturyalıların da görev aldığı Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (FRONTEX), 'söz konusu anlaşmaları ve AB hukukunu uygulamak, sınırlarına gelen sığınmacılara koruma sağlamak, onları geri itmemek ve insanlık dışı muamele yapmamak zorunda olduğuna' dikkati çeken Aksoy, "Aslında Avusturya’nın sığınmacılara bakışı, sınırımızda onlara yaptığı insanlık dışı muameleleri hafızalara kazınan Yunanistan’ın tutumundan hiç de farklı değildir" ifadesini kullandı.

Aksoy açıklamasında "Avusturya Şansölyesi’ne Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’in 19 Haziran 2020 tarihli açıklamasını dikkatlice okumasını tavsiye ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Aksoy, Mijatovic'in söz konusu açıklamasında, "İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür" ifadesini kullandığını anımsattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya’da ikinci dalga koronavirüs endişesi
Galatasaray'a operasyon mu yapıldı?
Benzin ve motorine çifte zam geldi! Zam sonrası ne kadar olacak?
DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Beşiktaş Fabrice N'Sakala ila anlaştı Caner Erkin'e yol göründü
AKOM’dan İstanbul’a şiddetli sağanak yağış uyarısı saat verildi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısında dikkat çeken düşüş
Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kağıthane'de can pazarı yaşandı minibüsün vurduğu taksi bariyerlere saplandı
Bolu'da karantina yurdunda devlete küfür etmişlerdi O şahısların cezası kesildi
Şans eseri kurtuluş! Trafik kazasına giden polisler bir kadını öldürülmekten kurtardı
Maske takma zorunluluğu olan iller listesi güncellendi 2020 yeni liste
Yorumlar