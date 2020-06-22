Düğün mevsimi geliyor koronavirüse dikkat!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şervan Gökhan, havaların ısınmasıyla sayıları artacak düğünler için uyardı. Gökhan, düğünlerin koronavirüs salgınını artırabileceğini söyleyerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şervan Gökhan, yaz aylarıyla birlikte yaklaşan düğünlerin Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini sekteye uğratabileceğini söyledi.

Salgının tüm dünyada devam ettiğini ve hastalığın tedavisinde henüz kesin çözüm bulunamadığını söyleyen Gökhan, insanlığın virüsle mücadelede halen en iyi silahının tedbir, sosyal mesafenin korunması ve maske üçlüsü olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşle adımlarının atıldığını ve yaşamın normale dönmeye başladığını ifade eden Gökhan yaz aylarında artan düğünlere dikkat çekerek salgının yeniden yayılım gösterebileceğini söyledi.

İşte Gökhan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

"Normalleşme ile beraber toplumda her bir bireyin aynı şekilde kurallara uyduğunu söylememiz mümkün değil. Kurallara uyulmaması bir süre sonra vaka sayılarında artışı getirip salgının kontrolden çıkmasına yol açabilir.

"Daha vahim sonuçlarla karşılaşabiliriz"

Bu bağlamda önümüzde tehlikeli bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar geçtiğimiz aylarda bayağı yoruldu. Hem fiziksel hem de zihinsel yönden bayağı yıprandılar ve bulaşma tehdidine yönelik risk algılanmasının da bayağı azaldığını görüyoruz. Özellikle de normalleşmenin bu dönemde dikkat edilmediği takdirde daha vahim sonuçlar doğurabileceğini öngörebiliriz.

Düğünlerdeki halaylara dikkat!

Yaz ayları hepimizin bildiği gibi düğünlerin sıklıkla yapıldığı aylardır ülkemizde. Dolayısıyla kurallara harfiyen uyulmadığı durumda yapılacak olan düğünler salgının ciddi biçimde artış göstermesine yol açabilir.En mutlu günlerinizden biri kurallara uyulmaması durumunda eş, dost ve akrabalarınızın hastalanabileceği ve yıllarca hafızalarınıza kazınacak bir gün haline dönüşebilir. Bundan dolayı düğün ve benzeri törenlerin mümkün olduğunca az sayıda kişiler ile yapılması, açık alanların tercih edilmesi ve ne kadar uyulur bilemiyorum ama dans, halay gibi oyunlara da mesafeli durmak ve tabii ki yetkili mercilerin koyduğu kurallara mutlak surette uyulması çok önemli."