Ahmet Ağaoğlu, sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarını kovaladı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin beraberlik golünün ardından protokol tribünü karıştı, yöneticiler birbirine girdi.

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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

Protokol tribününde arbede yaşandı

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Ahmet Ağaoğlu, kulüp çalışanlarına vurmaya kalkıştı

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da annesine edilen küfürler sonrası sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

Kulüp başkanları arasında tartışma yaşandı

Ayrıca, bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, protokol tibününde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı.