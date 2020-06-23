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Sultangazi'de 3 bina çatlaklar nedeniyle tahliye edildi

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi 1299. Sokak'taki bitişik 2 binada önceden oluşan çatlaklar biraz daha açıldı, üçüncü bir binada da çatlaklar meydana geldi.

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Olay, saat 02.30 sularında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 sokaktaki 4 katlı iki bina arasında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, dün gündüz saatlerinde binada çatlaklar fark edildi.

Sesler geldi

Gece saatlerinde ise duyulan sesle binalar arasındaki çatlaklar derinleşti. Durumu fark eden bina sakinleri ihbar etmesiyle, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yan yana bitişik 3 binayı tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.

Bazıları araçların içinde sabahladı

Yapılan incelemenin ardından itfaiye olay yerinden ayrılırken, vatandaşların sokaktaki bekleyişi devam ediyor. Bazı vatandaşlar yakınlarına giderken, bazıları ise araçların içinde sabahladı.

Öte yandan binaların odalarında oluşan çatlaklar görüntülendi. Binaların banyo, yatak odası ve dış cephelerinde yer yer çatlakların oluştuğu görüldü.

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