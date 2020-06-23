Serdar Savaş kimdir Doktor Serdar Savaş yaşı kaç biyografisi

Halk Sağlığı Uzmanı olan Doktor Serdar Savaş'ın ard arda yaptığı çelişkili açıklamalar kafaları karıştırdı. Koronavirüs hakkında söyledikler gündem olan Serdar Savaş'ın hayatı ise merak konusu oldu. Peki Serdar Savaş kimdir, aslen nereli ve Serdar Savaş'ın yaşı kaç?

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Dr. Serdar Savaş'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Halk TV'de 15 Mart günü katıldığı bir programda"Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın!" diye uyarıp virüsü hafife almıştı.

ÜÇ AY SONRA "GENÇLER TEHLİKEDE" DEDİ

Ancak Dr. Savaş, üç ay sonra dün bir televizyon programında haftasonu düzenlenecek YKS sınavının ertelenmesi gerektiğini belirtti ve gençleri işaret etti. Savaş katıldığı yayında şunları söyledi:

"Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki, bunun hesabını kim verecek?" Savaş'ın her iki demeci arasındaki derin çelişki dikkat çekici bulundu.

SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı’na atandı.

2000 yılında Türkiye’ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurdu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti’nin Parti Meclisi’ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP’nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.