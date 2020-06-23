Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı
SAMSUN'da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.Abone ol
Alınan bilgiye göre kaza Samsun’un Terme ilçesindemeydana geldi.
Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.
Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.
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