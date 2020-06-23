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Dolar güne sakin başladı! 23 Haziran dolar ne kadar?

Dolar/TL, yeni güne 6.8519 lira seviyesinde başladı. Euro ise 7,72 liradan işlem görüyor.

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Dolar, yatırımcıların dünya genelinde koronavirüste ikinci dalga endişeleri karşısında güvenli liman varlıkları tercih etmesiyle geçen hafta kaydettiği ılımlı kazanımları korudu.

6.7-6.8 bandı

Dolar/TL’de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş sonrası genel olarak 6.7-6.8 bandında yatay bir seyir izliyordu. Sonrasında ise yukarı yönlü baskı kuvvetlenmişti.

Merkez Bankası’nın faiz kararı

İç piyasada bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından takip edilecek. Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

Ankete katılan 16 kurumdan 14’ü faiz indirimi bekliyor. 2 kurum ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen 14 kurumdan sekizi 25 baz puan, 6’sı ise 50 baz puan indirim öngörüyor.

Altın fiyatları 23 Haziran
  • Gram altın / Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL
  • Çeyrek altın fiyatı / Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL
  • Yarım altın fiyatı / Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL
  • Tam altın fiyatı / Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL

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