Tüm partilerin oyu düşerken bir tek DEVA ve Gelecek yükseliyor! Bu nasıl anket böyle

Meclis'teki tüm partiler oy kaybediyor

"Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 30.9'u AK Parti, yüzde 21.2’si CHP, yüzde 10.4’ü HDP, yüzde 7.9’u MHP ve yüzde 7.2’si İyi Parti cevabını verdi.