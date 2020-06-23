Karabük'te bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

KARABÜK'ün Cumayanı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Merkeze bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanmasına karar verildiği" bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmalarına ve köyden çıkışlarına müsaade edilmesine, alınan bu kararlara uymayanlara gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka sayısında artış gözlemlendiğini, vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Valilik olarak ilgili kurumlarla tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Gürel, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.