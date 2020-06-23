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Diyarbakır'da TPAO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık: 3 gözaltı

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'da düzenlenen operasyonda, TPAO'ya ait petrol boru hattından ham petrol çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Sur ilçesi Tezgeçer Mahallesi'nde ikamet eden A.D'nin, TPAO'ya ait petrol boru hatlarından çaldığı ham petrolü evinin altında özel olarak yaptırdığı tank ve depolara sakladığı yönünde bilgi elde edildiği bildirildi.

Şüphelinin, ham petrolü başka bir kişiye ait olan ve içinde özel bir tank bulunan kamyonla evine getirerek deposuna aktardığı kaydedilen açıklamada, ücret karşılığında buradan vatandaşlara satış yapıldığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, zanlının ikameti ve müştemilatında nakliye işlerinde kullanılan kamyonun arka kısmına özel olarak yaptırılmış tankta 6 bin, evin bahçesindeki su tankerinde 3 bin, ahır kısmındaki 2 varilde 200 litre ham petrol ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "​Ele geçirilen malzemelere el konulmuş, 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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