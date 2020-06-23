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Hüseyin Çimşir: Bir eleştiri varsa üzerime alırım

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 2 puan kaybıyla ayrıldı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir maç sonu değerlendirmesinde, "Hamleleri ben yapıyorum, oyuna alan benim, oyundan çıkaran benim. Bir eleştiri varsa üzerime alırım.'' diye konuştu.

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 90+5. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer iki puan bıraktığı Alanya deplasmanında şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in değerlendirmeleri şöyle:

''Bir eleştiri varsa üzerime alırım''

''İki kere öne geçtik ama maalesef avantajı koruyamadık. Kaybedilmiş iki puan var. Oyunun ilk 15 dakikası başarılıydı. İyi pozisyonlar bulduk, golü ve avantajı da sağladık. Ama Abdülkadir Ömür'le Uğurcan Çakır'ın mecburen oyundan çıkması bizi etkilemiş olabilir. Ancak ne olursa olsun skoru korumalıydık. Daha çok önde baskı kurmalıydık. Sonuç olarak kaybedilmiş iki puan var ama biz bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamleleri ben yapıyorum, oyuna alan benim, oyundan çıkaran benim. Bir eleştiri varsa üzerime alırım.''

Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ın durumu

''Uğurcan'ın kasığıyla ilgili bir sorun vardı, almak zorunda kaldık. Durumu yarın netleşir. Abdülkadir'in de bacağından problemi vardı, onu da çıkarmak zorunda kaldık. Biz Trabzonspor camiasıyla son dakikaya kadar şampiyonluk mücadelesini vereceğiz. Bir avantaj kaybettik, bu avantajı gelecek haftalarda yeniden kendi lehimize almaya çalışacağız."

Süper Lig'de puan durumu şöyle oldu:

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