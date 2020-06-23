Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonu kıyamet koptu Ahmet Ağaoğlu sahaya daldı

''Ağza alınmayacak küfürler ettiler'': Ahmet Ağaoğlu, maçta iki kulübün yöneticileri arasında 30 metrelik mesafenin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bizim bulunduğumuz tarafa ağza alınmayacak küfürler ederek gelen kardeşi miymiş, ağabeyi miymiş bilmiyorum. Oradan bizim olduğumuz bölüme kadar gelip, ağza alınmayacak küfürler etmesini gerektiren ne vardı? Bunlar sorulacak sorular. Sanki kimse bize küfür etmedi, sataşmadı, hakaret etmedi, bizi tahrik etmedi... Sadece orada değil olaylar biraz yatıştıktan sonra saha içinden de bana küfür edildi. Özellikle bana.