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Muğla'da firari maymun alarmı! Ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'da sahibinin olup olmadığı araştırılan maymun, evlerin bahçesine girdi. Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen ekipler, maymunu zar zor yakalayıp hayvan hastanesine götürdü.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

Sahibi olup olmadığı araştırılıyor

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri evlerin bahçelerine giren maymunu fark edince durumu Ortaca Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, bir evin bahçesinde bulunan maymunu uzun uğraşlar sonucu yakalamayı başardı.

Sahibi olup olmadığı araştırılan maymun Gökova Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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