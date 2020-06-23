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Çalhanoğlu'ndan asist geldi Milan farklı kazandı

Serie A'da Lecce deplasmanına konuk olan Milan, üç puanı 4 golle aldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asistlik performansla oynadığı mücadelede Milan, puanını 37'ye yükseltti.

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Serie A'nın 27. haftasında Milan, Lecce'yi 4-1 yendi. Lecce'deki Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri
yönetti.

İkinci yarı Lecce beraberliği sağladı

Maçın 26. dakikasında gelişen konuk takım atağında, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Samuel Castillejo'nun golüyle Milan 1-0 öne geçti. Milan, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Marco Mancosu'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı.

1 dakika sonra Milan'ı öne geçiren gol geldi

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 55. dakikada Giacomo Bonaventura, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Bu golden 2 dakika sonra yine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Milan'da sahneye Ante Rebic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

72'de gelen gol mücadelenin skorunu belirledi

Karşılaşmanın 72. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı hücumda, Rafael Leao'nun golüyle kırmızı-siyahlılar skoru 4-1'e getirdi. Milan, Lecce deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, puanını 39'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Lecce ise 25 puanla 18. sırada yer aldı. Ligde 27. haftanın bir diğer maçında Fiorentina ise konuk ettiği Brescia ile 1-1 berabere kaldı.

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