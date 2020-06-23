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Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için anlaşmaya vardığı isimleri duyurdu.

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Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Fenerbahçe'nin transfer politikası hakkında konuştu.

''Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı aldı''
Fenerbahçe'nin gelecek yıl için iyi bir kadro kurmasını gerektiğini belirten Çelikler, ''Sistem seneye yine senle uğraşacak ama senin de iyi bir takım kuracaksın. Saçma sapan hatalar yapmaması lazım. Mert Hakan Yandaş'ı Novak'ı, Caner Erkin'i, Gökhan Gönül'ü ve Sinan Gümüş'ü aldı diyorlar. Bir santrafor daha alacak diyorlar.

''Hocanın Erol Bulut olacağını düşünüyorum''
Vedat için gelen maksimum teklif 14 milyon euro. O da teklif değil. Yoklama var. Emre, kaleci lazım demiş. Yüzde yüz katılıyorum. Hocanın Erol Bulut olacağını düşünüyorum. Pellegrini de olabilir ama yüksek bütçe isteyeceği için zor.'' dedi.

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