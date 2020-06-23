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Atakan Arslan'ı şehit eden 2 tutuklu için müebbet hapis cezası

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin katil zanlıları Muhammet Emir Cura ve F.A. tutuklanmıştı.

2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İkisisi de suç makinesi çıktı
Öte yandan polisi şehit eden silahı kullanan Muhammet Emir Cura'nın son 6 yılda 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' ile 'ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak' gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, F.A.'nın 'kasten yaralama, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'kapkaç', 'resmi belgeyi bozmak' suçlarından 7, M.A.'nın ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'gasp' ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.

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