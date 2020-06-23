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İzmir'de korku dolu anlar eşini bıçakla rehin aldı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, jandarma tarafından ikna edilip eyleminden vazgeçirildi. Eşi ise karakolda ifade vermeye götürüldü.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu beldesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sercan Y. (29), eşini rehin aldı.

Bağırmaya başlayan Sercan Y.'yi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Elinde bıçakla dakikalarca rehin aldı 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Elindeki bıçak ile eşine korku dolu anlar yaşatan Sercan Y., jandarma ekiplerinin ikna çabalarına rağmen ikna olmayınca tüm cadde trafiğe kapatılarak güvenlik çemberi oluşturuldu.

Darbettiği eşinin ifadesi alındı 

Ekiplerin yoğun çabası sonucu eşini serbest bırakan Sercan Y. eve giren jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın darbederek rehin aldığı eşi ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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