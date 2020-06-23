BIST 115.190
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 385,36
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Üyesi olduğumuz NATO FETÖ'cü Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış

15 Temmuz hain darbe girişiminin üst düzey sorumlularından FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya'da NATO'ya ait kışlalarda kaldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan üst düzey FETÖ'cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya'daki Heidelberg'in güneyindeki Campbell Kışlası ve onun yanındaki Mark TwainVillage'de ağırlandı.

İddialara göre, Adil Öksüz de kaçtıktan sonra birkaç ayını bu kışlada geçirdi.

Nerede olduğu bilinmiyor

Öksüz'ün, halen Almanya'da olup olmadığı sorularına ise, "Kişisel bilgileri koruma yasası" gereği cevap verilmiyor. Heidelberg, kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu belirtilen Speyer'e yakın. Böylece, Heidelberg-Speyer- Mannheim ve Ludwigshafen bölgesinin, FETÖ'cülerin ana merkezi olduğu bilgileri de giderek ağırlık kazanıyor.

Halen 120 FETÖ'cü var

FETÖ'nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120'ye yakın FETÖ'cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor. Şu anda 120 FETÖ'cü ile yaklaşık 300 Suriyeli ya da Afgan göçmen bu kışlada bulunuyor. Kışlanın çevresi tamamen kapalı ve dışarıdan özel bir ekip tarafından korunuyor.

Heidelberg'deki kışla

FETÖ'cülerin kaldığı Heidelberg'deki kışlanın bir bölümü NATO'ya, bir bölümü ABD askerlerine ait. Aralarında bir sokak var. Bu köyde cami yok, sadece küçük bir kilise var. Kışlada iki ayrı güvenlik ekibi var. Biri kışlanın içinde diğeri dışarıda. FETÖ'cüler ABD Ordusu ya da NATO'nun onlar için özel pişirdikleri yemekleri yiyorlar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tüm partilerin oyu düşerken bir tek DEVA ve Gelecek yükseliyor! Bu nasıl anket böyle Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Atakan Arslan'ı şehit eden 2 tutuklu için müebbet hapis cezası
Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? Binali Yıldırım ilk kez açıkladı
Macron'dan densiz açıklama: Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz
Son dakika Çankırı'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı son depremler listesi
Dolar güne sakin başladı! 23 Haziran dolar ne kadar?
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ya ilişkin iç rahatlatan sözler kaybın olma ihtimali yok
ÖNCEKİ HABERLER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 e devlet sorgulama
Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı
İzmir'de korku dolu anlar eşini bıçakla rehin aldı
Seattle Belediyesi protestocuların kurduğu 'özerk bölge'yi dağıtacak
Sivas'ta 18 yaşındaki çoban keneyi kendi çıkardı! Sonu 8 kişiyle aynı oldu
Trabzon 2020 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar