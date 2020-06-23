Üyesi olduğumuz NATO FETÖ'cü Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış

15 Temmuz hain darbe girişiminin üst düzey sorumlularından FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya'da NATO'ya ait kışlalarda kaldığı ortaya çıktı.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan üst düzey FETÖ'cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya'daki Heidelberg'in güneyindeki Campbell Kışlası ve onun yanındaki Mark TwainVillage'de ağırlandı.

İddialara göre, Adil Öksüz de kaçtıktan sonra birkaç ayını bu kışlada geçirdi.

Nerede olduğu bilinmiyor

Öksüz'ün, halen Almanya'da olup olmadığı sorularına ise, "Kişisel bilgileri koruma yasası" gereği cevap verilmiyor. Heidelberg, kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu belirtilen Speyer'e yakın. Böylece, Heidelberg-Speyer- Mannheim ve Ludwigshafen bölgesinin, FETÖ'cülerin ana merkezi olduğu bilgileri de giderek ağırlık kazanıyor.

Halen 120 FETÖ'cü var

FETÖ'nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120'ye yakın FETÖ'cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor. Şu anda 120 FETÖ'cü ile yaklaşık 300 Suriyeli ya da Afgan göçmen bu kışlada bulunuyor. Kışlanın çevresi tamamen kapalı ve dışarıdan özel bir ekip tarafından korunuyor.