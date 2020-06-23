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Baro başkanlarının oturma eylemi ikinci günde! Bilecik Barosu Başkanvekili gözaltına alındı

Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı başlattıkları 'Savunma Yürüyüşü' sonrası Ankara'da şehre alınmayan baro başkanlarının bekleyişi 2. gününde devam ediyor. Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Şahin gözaltına alındı.

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Hükümetin Avukatlık Kanunu'nda yapacağı değişiklikle önünü açmayı planladığı çoklu baro ve nisbi seçim sistemine karşı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüş önceki gün Ankara kent girişinde polisler tarafından durduruldu.

Geceyi, Eskişehir yolunda geçiren baro başkanlarının bekleyişi devam ediyor.

Gözaltına alındı

Polis barikatları arasında bekleyen baro başkanlarının yanına gitmek isteyen Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin sabah saatlerinde gözaltına alındı. Baro başkanları “Başkan gelemedi, o yüzden onu yolladı. Niye almıyorsunuz” diye tepki gösterdi ancak yere düşürülen Şahin polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.

"Ankara'da kanun yok!"

Bu anları Twitter hesabından paylaşan Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı meslektaşımıza polislerin yaptığını herkes izlesin. Ankara'da kanun yok! Basın bile giremiyor buraya. Tüm meslektaşlarım, yurttaşlarımız yaysın bu utanç görüntülerini.

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