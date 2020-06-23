Muğla'da hevesle aldığı otomobil yatağa bağladı yardım bekliyor

MUĞLA'da sözleşmeli er Ogün Yusuf Bayraktar, geçtiğimiz Ocak ayında büyük bir hevesle aldığı otomobille kaza yaptı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkması mucize olan 23 yaşındaki genç, şimdi yatağa mahkum yaşıyor.

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Sözleşmeli er olarak geçtiğimiz yıl göreve başlayan 23 yaşındaki Ogün Yusuf Bayraktar, biriktirdiği para ile hayalini kurduğu arabayı satın aldı.

Büyük bir hevesle aldığı otomobil ile geçtiğimiz ocak ayında Muğla'da iş çıkışı kaza geçiren Ogün’ün otomobili takla attı. Geçirdiği kazada hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtulan Bayraktar Muğla’da 1 ay yoğun bakımda kaldı.

6 aydır yatakta yatıyor, ameliyat olması gerekiyor

Hastanedeki tedavisinin ardından Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan annesinin evine getirilen Bayraktar, 6 aydır yatağa mahkum bir şekilde yaşıyor. Omurilik ameliyatı olması gereken fakat vücudundaki yaralar nedeni ile ameliyata alınamayan Bayraktar, derme çatma bir evde annesi ve 3 kardeşi ile yaşam mücadelesi veriyor.

"Tedavim için yardım bekliyorum"

Ayağa kalmak istediğini belirten Bayraktar "İş yerinden yola çıkmıştım. Aracın frenleri tutmayınca kaza geçirdim. Araçla takla attım. Şansım vardı kurtuldum. Omuriliği ameliyatı olmak gerekiyor fakat vücudumdaki yaralar nedeni ile ameliyat yapılamıyor. Tedavim için yardım bekliyorum. Daha 23 yaşındaki birçok hayalim var inşallah ayağa kalkabilirim" ifadelerini kullandı.

"Küçücük bir odada yatağa mahkum yaşıyor"

Ogün’ün annesi Hatice Aksu oğlunun ayağa kalktığı günleri görmek istediğini dile getirerek "Oğlumun bütün bakımı ile ben ilgileniyorum. Oğlum küçücük bir odada yatağa mahkum yaşıyor. Daha iyi şartlarda tedavi görmesini istiyorum" dedi.