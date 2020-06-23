Sivas'ta annesi olmayan danayı at emziriyor! Merhametin böylesi
SİVAS'ta bir danayı emziren atın merhameti, herkese örnek olacak nitelikte... Annesi kurt saldırısında telef olan danaya 15 gündür at annelik yapıyor.
Zara ilçesine bağlı Yayıközü köyü Oluklu Yaylası'nda köy muhtarı Abdullah Solak'a ait annesi olmayan dana, 15 gündür "Aktolgalı" isimli at tarafından emziriliyor.
18
Annesi kurt saldırısında telef oldu: Abdullah Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dana 40 günlükken annesinin yaylada kurdun saldırısına uğrayarak telef olduğunu anlattı.
28
Solak, danayı atın sahiplendiğini belirterek şöyle konuştu:
"Dana aç olduğu için atta da süt var, tayı yeni sütten kestiğinden annelik duygusu ortaya çıkmış. Bir gün baktık, dana atı emiyor. Atın sütü çok değil ama danaya bir barınma oluyor.
38
"15 gündür danaya annelik yapıyor"
Sabah ve akşam yarımşar saat, hemen hemen her gün danayı emziriyor. 15 gündür danaya annelik yapıyor.
48