Sivas'ta annesi olmayan danayı at emziriyor! Merhametin böylesi

Solak, danayı atın sahiplendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dana aç olduğu için atta da süt var, tayı yeni sütten kestiğinden annelik duygusu ortaya çıkmış. Bir gün baktık, dana atı emiyor. Atın sütü çok değil ama danaya bir barınma oluyor.