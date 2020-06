‘Sağlıklı gıda’ sözlerine Bakan Pakdemirli'den tepki: Bulgur varken neden kinoa

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalarla ilgili spekülatif açıklamalara tepki göstererek “Bizim bulgurumuz varken neden kinoaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İş insanlarını ceviz ve badem yatırımına davet ettiklerini söyleyen Pakdemirli, “10-15 yılda kendini ödeyen yatırımların peşinden koşuyorsun. Gel, burada 5 senede yatırımı çıkaran bir sistem var” diye konuştu.

"Hiçbir yağ reçeteye yazılmaz"

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Bakan Pakdemirli, “Bir ara doktorlar sağlık reçetelerine ‘ayçicek yağını tüketin’ diye yazmışlar. Hiçbir yağ reçeteye yazılmaz” dedi. Pakdemirli sözlerine, “Bence yazılacaksa da zeytinyağı yazılır ama 1980’lerde bunları yapmışlar. Bazı insanlar çıkıp televizyonlarda ‘şunları şunları tüketme insanlara zararlı’ diye konuşuyorlar. Bunlarla alakalı şu an Meclis’te yasa tasarısı var" diye devam etti.

"Bilim kurulu oluşturacağız"

Bir grup gazeteciyle Kars yolunda sohbet eden Pakdemirli şöyle devam etti: Önümüzdeki dönemde bir bilim kurulu oluşturacağız. Açıklama yapana, kendi namına kendi muayenesi için açıklama yapana, adam çekmek için yapılan bu tarz aksiyonlara, bu tarz yalanlara inanmayacağız. Adamı çağıracağız diyeceğiz ki ‘kardeşim sen böyle dedin ama hangi bilimsel dayanağa dayanarak söyledin.’

Efendim domates yemeyin kanser yapar. Tamam ‘bunu dedin ama hangi bilimsel gerçeğe dayanarak dedin’ diye soracağız. Burada böyle bir düzenleme yapacağız. Çünkü gıda alanı kirletmeye çok müsait. Yasa tasarısı bekliyor. Baskın denetimlerimizle tağşişin üstüne gittik mesela. Eskiden isim değiştirerek devam edebiliyorlardı, bu gelen tasarıyla bunun da önüne geçeceğiz.

Et fiyatlarında Avrupa ile aynı seviyedeyiz; fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok.

"Asıl sebebi de..."

Et fiyatları konusunda bugüne kadar Avrupa ile çok rekabetçi olunamadığını belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

Asıl sebebi de, Avrupa’da domuz yetiştirmek çok kolay. Çok ucuz ikamesi olduğu için et fiyatlarını bir yerde baskılıyor. Ama bugün itibariyle et fiyatlarında da aşağı yukarı aynı seviyeye geldik. Korona sürecinde makarna filan arttı da, et fiyatlarında artış oldu mu? Fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok.