Bakan Berat Albayrak'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul'da Türkiye'nin gündemine yakın zamanda giren ve özellikle işçi kesiminin itirazları olduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) görüşmek için işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek..

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sendika başkanlarını kıdem tazminatını görüşmek üzere bugün için İstanbul'da toplantıya çağırdı. Saat 12'de başlaması beklenen toplantıda Türk-İş olmayacak. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor.

Geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı görüşmede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da yer almıştı.

Erdoğan kendi aranızda çalışın demişti

Görüşmede, kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesine ilişkin yasa taslağı üzerinde biraz daha çalışılması kararı çıkmış, Erdoğan, hem işçi ve işverenin, hem de ilgili bakanlıkların taslak üzerinde kendi aralarında çalışmasını istemişti.

(Habertürk)